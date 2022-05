Polisportiva I'Giglio per il sociale: progetto di inclusione per i più fragili

“SPORT DI TUTTI – INclusione”: la Polisportiva I’Giglio per il sociale con il progetto I CARE.

Questa è un’iniziativa promossa dalla società Sport e Salute S.p.A. e realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi Sportivi”). L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.

Supportando le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a categorie vulnerabili, l’iniziativa intende raggiungere vari obiettivi, tra i quali:

- promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

- favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;

- incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili.

La Polisportiva I’Giglio, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, si è candidata e ha vinto il bando nazionale con il suo progetto “I CARE” che lavora su temi sociali quali lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale, lo sport come strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica, lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.

Il progetto ha trovato appoggio e collaborazione nel Comune di Castelfiorentino, ma anche nella Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nella ASD Pallavolo I’Giglio e nella SSC Calcio Castelfiorentino.