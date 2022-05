Polpette di fiori nei giardini delle scuole sancascianesi per nutrire le api

Polpette di fiori nei giardini delle scuole per nutrire le api. In occasione della Giornata mondiale delle Api il Comune di San Casciano organizza la campagna di sensibilizzazione “Flower Ball Challenge”, un gioco ludico-didattico rivolto alle bambine e ai bambini sul ruolo vitale delle api per la tutela della biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi. Per celebrare la ricorrenza internazionale, in programma venerdì 20 maggio, l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida consegnerà alle classi delle scuole primarie “Collodi” di Mercatale, “Machiavelli” di San Casciano e “Rodari” di Cerbaia un quantitativo di “polpette di fiori”, costituite di semi e argilla, preparate dall’associazione Sant’Angelo APS cooperativa agricola biologica, per poi lanciarle nei giardini dei plessi scolastici insieme agli studenti e alle insegnanti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Il Principe” di San Casciano in Val di Pesa

“Partendo dai luoghi dell’educazione – dichiara l’assessore Maida - intendiamo coinvolgere e invitare tutta la comunità a realizzare un angolo fiorito nelle aree private, nei giardini di casa, oltre a provvedere ai terreni degli spazi urbani, come rotatorie, aiuole e fioriere, le polpette possono essere lanciate ovunque purché ci sia del terreno dove collocarle”.

L’amministrazione comunale promuove l’iniziativa “Salviamo le api” e gli agricoltori, sostenuta da centinaia di organizzazioni in tutta Europa. Si tratta di una campagna che valorizza e tutela le api e gli impollinatori attraverso un modello agricolo sostenibile rispettoso dei consumatori, degli animali e dell’ambiente. “L’obiettivo che ci poniamo organizzando il Flower Ball Challenge - precisa l’assessore - è quello di aumentare la consapevolezza sul declino degli impollinatori e della biodiversità causato dall’uso di pesticidi e delle monocolture e incoraggiare le persone ad agire per un futuro migliore”.

Insetti impollinatori e biodiversità costituiscono un binomio fondamentale per la vita del pianeta. Gli insetti diffondono biodiversità e hanno un ruolo strategico per la crescita della maggior parte delle colture da cui dipende la nostra alimentazione. “Salvare le api - conclude l’assessore - vuol dire salvare il cibo, senza di loro un alto numero di specie vegetali e animali selvatiche e coltivate non esisterebbe più”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino