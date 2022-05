Porte aperte domenica per il Museo Casa Busoni

Domenica 22 maggio 2022 il Museo Casa Busoni apre al pubblico dalle 15 alle 17.30 per la XII edizione della Giornata Nazionale ADSI. Grazie alla rinnovata collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), anche quest’anno per questa occasione numerose case museo apriranno gratuitamente le porte.

All’interno del museo dedicato al celebre compositore Ferruccio Busoni è possibile visitare: documenti e materiali di grande interesse storico e musicale, quali manoscritti rari, libretti originali, lettere autografe, foto d'epoca. Inoltre, durante la visita si possono trovare il manoscritto per canto e pianoforte risalente al 1907 della prima opera lirica di Busoni "Die Brautwahl", il libretto originale, in edizione e tiratura limitata, dell'opera "Die Brautwahl" illustrato con bozzetti e figurini da Karl Walzer (primo scenografo e costumista dell'opera), il manoscritto di una composizione di Busoni per pianoforte a 4 mani, "Finnländische Volksweisen". E ancora un fondo di circa trenta lettere autografe contenente, tra l'altro, il carteggio con il musicista Felice Boghen, il Fondo Anzoletti contenente circa 20 lettere di Busoni e circa 50 lettere della moglie Gerda, indirizzate ad Emilio Anzoletti e l'autografo della prolusione di Luigi Dallapicciola per le celebrazioni busoniane del 1954.

Completano l'offerta museale oltre 100 foto d'epoca di Ferruccio Busoni e della sua famiglia, programmi d'epoca dei concerti tenuti da Busoni e articoli di giornali italiani ed esteri riferiti a Busoni e varie locandine delle manifestazioni busoniane dal 1954 in avanti. Nelle sale espositive, sono visibili anche un busto in marmo del musicista opera dello scultore Antonini e un pianoforte d'epoca sul quale Busoni suonava durante i suoi soggiorni empolesi.

La visita sarà possibile su prenotazione sul sito web di Adsi: www.associazionedimorestoricheitaliane.it.

Per ulteriori informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571/711122 – 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa