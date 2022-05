Referendum giustizia, gazebo Lega a Ponte a Egola

In vista del prossimo referendum per la riforma della magistratura del 2 Giugno 2022 la Lega San Miniato Salvini Premier ritorna in piazza con il proprio gazebo.

Sabato 21 Maggio 2022 sarà presente in Piazza Guido Rossa di Ponte a Egola (in occasione del mercato) dalle 9,30 alle 13.

Sarà nostra cura informare i cittadini sulle ragioni del Sì per i 6 quesiti referendari, ma soprattutto raggiungere il quorum del 50% piu 1 degli elettori perchè il referendum sia convalidato.

Ricordiamo che sarà possibile anche rinnovare la tessera per l'anno 2022.