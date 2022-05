Soddisfazione in casa Lega per l'odierno inizio a Fucecchio della campagna elettorale per i cinque referendum sulla Giustizia programmati al prossimo 12 giugno. Nel corso della mattinata numerose persone si sono avvicinate alla postazione referendaria dove Marco Cordone, Consigliere Nazionale ANCI della Lega e Consigliere comunale di Fucecchio, ha illustrato i quesiti referendari.

Fonte: Ufficio Stampa