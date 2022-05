Ritrovato un 17enne che ieri mattina si era allontanato da una comunità di accoglienza per minori in Lucchesia. Il giovanissimo vi era stato posto su provvedimento dell'autorità giudiziaria, quando poi è fuggito. Le volanti della questura di Pisa lo hanno rintracciato alle 20.30 a San Giuliano Terme. Non è ancora chiaro come abbia fatto a raggiungere tale zona. Era in buone condizioni di salute ed è stato riaccompagnato in comunità.