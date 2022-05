Studentessa offesa mentre distribuisce volantini, incontro con la rettrice di Firenze

"Voglio esprimere la mia solidarietà alla studentessa che è stata oggetto nei giorni scorsi di un'aggressione verbale al Polo di Novoli. Incontrerò non appena possibile la giovane per manifestarle la nostra vicinanza. Tengo a ribadire, ancora una volta, che l'Ateneo condanna fermamente ogni forma ed espressione di violenza. L'Università dev'essere il luogo per eccellenza del dialogo e del confronto democratico".

Così la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci sull’episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, una studentessa di Economia: venerdì scorso la ragazza, mentre distribuiva al Polo di Novoli volantini per una lista studentesca che fa riferimento alla Lega, è stata aggredita violentemente con offese e insulti. Dalle immagini di un video diffuso sui social, la studentessa è stata circondata da una ventina di studenti appartenenti ad aree politiche in netta contrapposizione a quella leghista, ma non si sono verificati attacchi fisici, con la giovane che nonostante le offese ha proseguito nella sua attività.

Aurelio Tommasetti, professore e responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, ha confermato di aver chiesto un incontro urgente alla rettrice insieme agli studenti vittime dell'aggressione.