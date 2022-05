Trovato con la droga, dopo un mese evade dai domiciliari: 24enne arrestato a Siena

Arrestato il mese scorso perché trovato in casa con una notevole quantità di droghe, è evaso dai domiciliari. È successo a Siena dove un giovane di 24 anni, senese, è stato nuovamente arrestato dalla polizia. Ieri mattina gli agenti, nell'ambito dei controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà, si sono presentati a casa del ragazzo, ma lui non c'era.

Circa un mese fa fu arrestato perché all'interno della sua abitazione furono trovati dalla polizia circa 850 grammi di marijuana e 600 di hashish. Disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, al momento del controllo il 24enne non era in casa ma senza permesso, se ne era andato in giro per la città.

L'evasione è durata poco, poiché i poliziotti delle Volanti l'hanno rintracciato in centro e, dopo aver verificato l'assenza di eventuali autorizzazioni ad uscire di casa, l'hanno tratto in arresto. Dopo la convalida, il giovane è stato ricollocato su disposizione del giudice agli arresti domiciliari.