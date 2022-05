Truffa due ultranovantenni e gli porta via 500 euro, ricercato

Si è finto poliziotto e ha truffato due ultranovantenni a Firenze. Adesso la polizia, quella vera, lo sta ricercando. Il fatto è avvenuto verso le 12 di martedì 17 maggio in via della Rondinella.

L'uomo ha finto di essere un agente, ha parlato con la coppia fiorentina e ha detto loro di dargli 5mila euro per pagare una cauzione. Secondo il racconto del truffatore, il figlio degli ultranovantenni avrebbe ferito una donna in un incidente e per questo c'era bisogno di una cauzione così alta.

I coniugi hanno racimolato 500 euro che l'uomo ha accettato come caparra. Ha pure chiesto dei monili in oro, ma loro non li avevano e se ne è andato.

La polizia ha raccolto la denuncia della truffa e anche una descrizione del malvivente, un uomo robusto, alto, con capelli scuri e un chiaro accento fiorentino.