Un progetto per valorizzare il territorio, Boschi e Scaramelli (Iv) a Peccioli

Sabato 28 maggio ore 10.30 a Peccioli, in Piazza del Popolo con la presenza di Maria Elena Boschi e Stefano Scaramelli, verrà presentato il progetto VVV.Visioni.IV di Italia Viva.

Il progetto intende promuovere e valorizzare le bellezze che i territori locali offrono, unitamente alle molteplici possibilità turistiche che il visitatore può conoscere e sperimentare. Le parole chiave per questa prima giornata di studio e confronto sono agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità, concetti che svelano il grande potenziale del messaggio generale, teso a valorizzare non solo i luoghi, ma anche la protezione e la salvaguardia degli stessi, in un’ottica slow che abbraccia concetti quali benessere e qualità della vita.

Per questo motivo VVV.Visioni.IV pone al centro il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, dell’artigianato, dell’arte e della cucina locali al fine di favorire al turista un’esperienza veramente unica e autentica.

“Riteniamo sia di fondamentale importanza partecipare ad eventi come questo che permettono di interagire non solo con le realtà locali, rappresentate da Cinzia Pagni (Presidente Via Etruria) e Alessando Simonelli (Presidente Confcommercio Area Vasta Pisa), ma anche da personalità così importanti a livello regionale come Scaramelli (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana) e nazione con Boschi (Presidente dei Deputati IV)”.

Fonte: Ufficio Stampa