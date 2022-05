Affidato ai servizi sociali ma compie un furto: arrestato 30enne

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Rio hanno tratto in arresto un 30enne, già detenuto e poi dimesso su ordine dell’Autorità Giudiziaria per essere affidato in prova ai Servizi Sociali. In un brevissimo lasso di tempo, infatti, l’uomo ha adottato comportamenti non del tutto compatibili con lo stato di libertà, perpetrando anche un furto. Tali circostanze hanno indotto i militari di Rio a inoltrare precise segnalazioni al Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto la misura alternativa alla detenzione e, nel giro di pochi giorni, lo stesso Giudice ha ritenuto che non vi fossero più i presupposti per la prosecuzione del programma riabilitativo, disponendone la sospensione con accompagnamento del soggetto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro.