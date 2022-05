Altopascio brilla nel pattinaggio: ASD L'Acquario trionfa ad Anagni

Trionfano ad Anagni per la Coppa Italia di pattinaggio i 28 atleti dell'ASD L'Acquario Altopascio. Tante medaglie - oro, argento e bronzo - che i pattinatori e le pattinatrici hanno conquistato nelle quattro specialità: style, style di coppia, battle e speed.

Per l’Acquario, per la categoria Speed, Luca Ferrari si è aggiudicato l'oro, mentre la medaglia di argento è andata a Isabel Grossi e Chiara Pollastrini. Bronzo, invece, per Carlotta Giorgi e Chiara Lorenzetti. Menzione speciale per Emma Cetrulo che, alla sua prima gara, ha conquistato il quarto posto in classifica.

Ottimo anche il risultato del Panda Baskin Altopascio, che si è piazzato al secondo posto dopo Pistoia nella gara interregionale.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa