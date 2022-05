Sarà disponibile tra pochi giorni, il 25 maggio, la Guida alle Birre d’Italia, ma da oggi è già presente sullo store online di Slow Food Editore e al Salone del Libro di Torino presso lo stand di Slow Food Editore. Una cernita delle migliori birre d'Italia grazie al lavoro di oltre 90 collaboratori capitanati ancora una volta dai curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni.

La presentazione dell’ottava edizione della Guida Birre d'Italia si terrà a Roma il 3 e 4 giugno, insieme a una grande degustazione che vedrà protagonisti 80 produttrici e produttori premiati da Slow Food, con le loro etichette più rappresentative. (qui le Birre dell'Anno 2021, NdR)

Tante sono le novità, tra cui spicca un’interessante sezione sui sidri. Dalla direzione sono state svelate in anteprima le Chiocciole e le Eccellenze di quest’anno, i due riconoscimenti più ambiti. Andiamo a vedere i titoli per la Toscana.

Le Chiocciole della Toscana: aziende gradite in modo speciale per la qualità e la costanza dei loro prodotti, per il ruolo svolto nel settore, per i valori identitari e per l’attenzione al territorio e all’ambiente.

Birrificio del Forte – Pietrasanta (LU)

Cantina Errante – Barberino Tavarnelle (FI)

Le Eccellenze della Toscana: aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione

Badalà – Montemurlo (PO)

Brasseria della Fonte – Brasseria della Fonte – Pienza (SI)

Calibro 22 – Cavriglia (AR)

Chianti Brew Fighters – Radda in Chianti (SI)

Doctor B – Livorno

La Diana – Siena