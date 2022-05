Buongiorno oggi ringrazio finalmente un uomo, il signor Sergio da Montespetoli, che mi ha mandato una ricetta veramente primaverile e molto buona: Bruschette con carciofi, feta e crema di piselli. Sergio ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina e ha voluto provarla. Mi ha confermato che ha avuto successo con i suoi nipotini e con sua moglie!

Sono utilizzati due ingredienti di stagione i carciofi e i piselli. Vi consiglio di acquistare i piselli freschi da sgranare dato che li trovati in questo periodo!

Nella ricetta sia i carciofi che i piselli sono già cucinati.

La tahina è un alimento derivato dai semi di sesamo bianco è detta anche burro di sesamo o crema di sesamo e la trovate al supermercato.

Parliamo un po' del pepe e facciamo chiarezza tra i vari tipi di pepe che ci sono. In casa avevo del pepe bianco così quando ieri ho fatto spesa ho acquistato anche quello nero, poi mi sono chiesta ma che differenza c'è tra i due? Così sono andata a curiosare tra il web. Ho scoperto, cosa che non sapevo, che il pepe bianco è costituito solamente dal seme della pianta, privato di polpa e buccia. Il pepe nero invece è il frutto intero della pianta del pepe che durante l'essiccazione acquista il suo colore scuro. Il pepe nero è più piccante, mentre quello bianco ha un aroma più dolce e poco piccante e si utilizza nelle salse o con carni più delicate come il pesce e il pollo.

Vi lascio un link per chiarire meglio le differenze:

www.terzaluna.com/blog/differenze-pepe

Bruschette con carciofi, feta e crema di piselli

Ingredienti per 4 persone

4-8 fette di pane di semola

5 carciofi cotti al vapore

4-5 foglie di menta fresca

60 gr di feta

2-3 foglie di basilico

1 spicchio di aglio

Olio extra vergine di oliva

Pepe rosa q.b

Sale e pepe q.b

Per la crema di piselli:

un limone non trattato

300 gr di piselli già cotti

1 cucchiaio di tahina

2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva

3 foglie di menta

1 faglia di basilico

Sale

Preparazione:

iniziamo con il preparare la crema di piselli, potete farla anche il giorno prima. I piselli dovranno essere già cotti. Grattugiate la buccia del limone e tenetela da parte. Ricavate anche il succo di mezzo limone. Versate i piselli nella brocca del frullatore insieme al succo di limone, l’olio, la tahina, la menta, il basilico e un pizzico di sale. Frullate per ottenere una crema omogenea. Tostate il pane in forno caldo a 200° gradi per 5 minuti. Scaldate un filo d’olio in padella insieme alla spicchio di aglio schiacciato. Aggiungete i carciofi già cotti al vapore e tagliati a spicchi, le foglie di menta e di basilico spezzettate finemente, sale e pepe. Fate insaporire un paio di minuti e togliete dal fuoco. Spalmate la crema di piselli sul pane, farcite con i carciofi e la feta sbriciolata. Ultimate con la buccia di limone, una spolverata di pepe rosa e qualche fogliolina di menta e basilico.

Sergio di Montespertoli

