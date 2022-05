Camion compattatore di rifiuti va in fiamme a Empoli

Camion compattatore di rifiuti finisce in fiamme al Terrafino di Empoli. La zona industriale di Empoli è stata protagonista dell'incendio questo pomeriggio in via Partigiani d'Italia, nei pressi di una nota azienda di corrieri. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli, che stanno mettendo in sicurezza l'area. Al momento il transito è interrotto. Un fatto analogo è accaduto ieri a Pisa, nel quartiere di Ospedaletto. Le conseguenze sono stati peggiori per le persone a bordo.