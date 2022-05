Cinema, libri, teatro: a Montespertoli parte 'La mezza stagione'

Dal 28 maggio al 7 di agosto 2022 a Montespertoli, parte ufficialmente “La mezza stagione”: contenitore culturale all’interno del quale si alterneranno cinema, libri, teatro, musica, ballo fotografia, per offrire un cartellone estivo ricco e variegato.

La fotografia avrà l’onore di aprire “La mezza stagione” con la personale del professionista Roberto Bastianoni, dal titolo: “Due passi nella Valdelsa Fiorentina”, inserita all’interno della Mostra del Chianti 2022. Roberto, durante il lockdown 2020, con il suo inseparabile smartphone, ha attraversato e immortalato cinque comuni della Valdelsa: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, cimentandosi per la prima volta nella foto paesaggistica, in un momento unico di consegna per immagini. La mostra allestita presso la Sala Topical, sarà aperta tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 23:00 e nei festivi anche dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Dal 12 Giugno al 7 di Agosto la programmazione si sposta nell’arena estiva “La Quinta”, situata all’interno del giardino della scuola primaria "E. Machiavelli" nel capoluogo, per l’appuntamento con il cinema, il martedì e la domenica sera: un calendario che conta ben 16 film di vario genere, da quelli premiati ai David di Donatello 2022, ai cartoni animati, alle pellicole d’azione e della commedia italiana e straniera.

Tra cinema, teatro operetta e libri, ci saranno tre momenti di punta: il 16 Luglio con “L’acqua cheta”, messa in scena dall’Accademia Amedeo Bassi nel quadro delle celebrazioni del 150° dalla nascita di Amedeo Bassi, il 21 Luglio con lo spettacolo teatrale “La vita salva” di Silvia Frasson e infine con la presentazione del libro “Liberali sovversivi e partito dell’ordine a Montespertoli”, in occasione della ricorrenza della liberazione di Montespertoli.

Il lunedì de “La mezza stagione” sarà tradizionalmente dedicato ad ospitare scrittori e qualche sorpresa musicale.

“La mezza stagione” è il frutto speciale della sinergia, nata durante la pandemia, tra Casa del Popolo, Bibliamus, ARCI, Auser, SPICGIL, con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli.

Sulla pagina facebook @circoloarcimontespertoli si può seguire tutti gli aggiornamenti su date e orari di ogni evento.

"Una sera, più sere, lo schermo del cinema, il palco del teatro, la danza in sala, la conoscenza con un libro. Ne “La mezza stagione” ci sta tutto. Prendi la strada, scopri il cammino. Montespertoli ti aspetta." annunciano gli organizzatori de "La mezza stagione".

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa