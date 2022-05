Controlli straordinari a Pisa: controllate 48 persone e 31 veicoli. Denunciato un 39enne

Nel pomeriggio di ieri, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, la polizia ha effettuato straordinari servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla zona compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e lungo l’asse di Corso Italia e aree limitrofe.

Sono state identificate 48 persone e controllati 31 veicoli. È stato denunciato alla Procura della Repubblica un 39enne di Volterra, che il 23 luglio dello scorso anno fu destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto a Pisa per 3 anni, irrogatogli dal Questore di Pisa a causa dei reati commessi nel nostro capoluogo, pizzicato dalle pattuglie della Polizia di Stato in piazza Vittori Emanuele.