Dl Ucraina bis, Bergamini: governo e parlamento accanto a famiglie e imprese

“La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il decreto con le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina: il cosiddetto decreto taglia prezzi".

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini

"Il decreto - spiega Bergamini - introduce agevolazioni per continuare ad aiutare le famiglie, per sostenere la liquidità delle imprese e i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo, che più degli altri, stanno subendo le conseguenze dall’aumento del prezzo dei carburanti. Un lavoro che ha visto la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, convinti che questo è il momento dell’unità a beneficio di tutto il Paese.

Accanto agli aiuti, si disciplinano le semplificazioni per rafforzare l’utilizzo di nuove fonti rinnovabili. Viene anche ampliata la golden power ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, dell’agroalimentare, finanziario e creditizio. Il nostro impegno quotidiano è rivolto a sostenere le famiglie affinché non perdano il potere d’acquisto e alle imprese così da non subire blocchi produttivi a causa del caro- energia e delle materie prime. Lavoriamo per salvaguardare la tenuta sociale del nostro Paese e per mantenere gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati”.

Fonte: Ufficio Stampa