Sondaggio, educazione sessuale a scuola: oltre il 75% dei lettori è d'accordo

Si è concluso con un risultato netto il sondaggio di gonews.it che ha chiesto a lettori di esprimere un parere alla domanda "Educazione sessuale a scuola, sei d'accordo?".

La stragrande maggioranza di chi ha risposto, ben il 75.08% (241 voti), si è pronunciato per il Sì, mentre solo il 19.94% dei partecipanti (64 voti) si è espresso categoricamente per il No. La terza opzione, "Sì, ma non a scuola" ha raccolto il 4.98% dei voti (16).

Il tema dell'educazione sessuale nelle scuole arriva in Consiglio regionale grazie alla mozione presentata dal consigliere Iacopo Melio, che ha l'obiettivo di creare momenti di istruzione e sensibilizzazione "adeguati alle varie fasce d'età delle e degli studenti", presuppone non solo l'educazione sessuale, materia già affrontata più o meno approfonditamente nelle scuole, ma di "ampliare la prospettiva e non basarsi solo sugli aspetti fisici, ma educare i giovani all’amore, alle diversità e all’autenticità, in modo da alimentare la consapevolezza e il rispetto reciproco" spiega il Melio.