I giovani sestesi Idola Theatri a #LiberiTuttiLive

Sono giovanissimi, ma hanno già le idee chiare e molta creatività. Hanno realizzato un concept album pieno di riferimenti e richiami, dalla filosofia al linguaggio informatico, criticando alcuni aspetti negativi della società attraverso una storia un po' noir che prende spunto da diversi eventi tristemente noti della nostra attualità. Si spirano a grandi gruppi rock, ma anche a un rap italiano un po' old school come Caparezza, Frankie Hi-NRG o Rancore. Un mix di musiche e idee raccolte in un album dal titolo 1000 Delitti. In studio Fabio e Andrea, che hanno dato il via al progetto e Lapo e Allegra che con il basso acustico e una voce cristallina ci hanno regalato una versione molto delicata de "La caduta di mille", uno dei capitoli finali della storia del concept.