Martinfiera, camminata con degustazione a Montopoli

La “Girata” maggiolina nella campagna di Marti si faceva da molti anni. Dopo i due anni di sospensione per i noti motivi, l’associazione “Martinfiera” la ripropone domenica con un’aggiunta: oltre alla camminata offre delle degustazioni strada facendo. E cambia anche nome: “La PasTeggiata”.

Il percorso di 10 km è articolato con partenza da Marti, Piazza Fantozzi (Circolo Arci, anche luogo di arrivo), tra le ore 9,30 e le ore 11. Attraverso la pieve di Santa Maria Novella e poi villa Majnoni, giù verso via Mazzana e via Ricavo per sostare di fronte all’accesso alla villa di Varramista, primo spuntino. Si risalirà poi via Ricavo fino alla zona Montepatti (secondo spuntino) per risalire verso via Malvecchiaia, lungo la quale ci sarà il terzo spuntino e rientro in paese, Borgo d’Arena, con lo spuntino finale. Prezzo 18 euro (10 bambini 6-12, gratis 0-6).

Il percorso ha una sola salita non impegnativa. C’è inoltre una variante di 12 km che prevede di costeggiare la recinzione della tenuta Varramista. Info: 0571/461001, 347 7869010 e sulla pagina Facebook “Martinfiera”.

Fonte: Ufficio Stampa