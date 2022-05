Neo-mamma si sveglia dopo 11 mesi di coma, le arriva un augurio da Gianna Nannini

"Cristina sei tornata tra noi! Guarda che panorama pazzesco. Sono felice per te, spero di esserti stata utile e di conoscerti presto".

Gianna Nannini ha voluto regalare un momento di gioia alla mamma aretina di 39 anni finita in coma al settimo mese di gravidanza ben 2 anni fa e risvegliatasi domenica scorsa ad Alberoro. La cantautrice senese è su una terrazza sul mare che dedica le sue parole a Cristina, grande fan di Nannini e che ha vissuto mesi in difficoltà. Madre e figlia hanno subito danni neurologici (la piccola è nata con parto cesareo mentre era in coma) e solo domenica scorsa hanno potuto incontrarsi.

Non è il primo messaggio che Gianna Nannini registra per la 39enne: uno lo aveva mandato durante il coma della donna.

Il nome di Nannini ricorre anche nella storia della famiglia: due mesi prima del malore, Cristina avrebbe dovuto essere al concerto della Nannini con il marito, rinviato causa pandemia.