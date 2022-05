Notte Bianca a Firenze per il secondo anno di Tm in città: tanta musica in piazza

Venerdì 27 maggio, tra piazza Beccaria e via Gioberti a Firenze, tornerà la Notte Bianca, un evento che mancava da anni.

Grazie alla collaborazione tra il Gruppo Tm con 'Le cento botteghe', l'associazione commercianti di via Beccaria, nasce un evento imperdibile che nelle previsioni attirerà migliaia di persone.

Dopo due anni segnati in maniera tragica dalla pandemia, la voglia di uscire e di vivere la città in maniera libera e spensierata è grande. Per questo la macchina organizzativa si è attivata con grande anticipo coinvolgendo altri attori come la Confcommercio cittadina, la Camera di commercio e la Città di Firenze.

Il programma prevede l'avvio alle 18, con chiusura delle strade dalle 17,30, e poi festa fino alle 24. Un tourbillon di colori, suoni, musica con il prezioso contributo di Radio Bruno che posizionerà il bellissimo truck americano in piazza Beccaria dal quale si esibiranno dj e animatori del network con diversi interventi in diretta radio.Dalla parte opposta di via Gioberti altro punto 'musicale' con dj set e professionisti della consolle pronti a far divertire i presenti. Farà la spola tra i due focus la coloratissima street band, una formazione di 10 elementi che tra fiati e percussioni si esibirà live animando e rendendo l'atmosfera ancor più carica.Oltre alla musica e a tutti i negozi aperti con i dehors su strada, animazione e giochi per i più piccoli e tante, tantissime altre sorprese.

In piazza Beccaria un palco sul quale faranno capolino ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni tra le auto esposte da Suzuki, da Premium specialist e tra fiammanti due ruote Bmw Motorrad, nuovo prestigioso marchio entrato a far parte della collana del Gruppo Tm. Si festeggia infatti i primi 2 anni dallo sbarco di Tm a Firenze: risale proprio al 27 maggio del 2020, ancora in piena pandemia, il debutto del concessionario auto.

L'opera di Sentilian Hila e Armando Guri, i due fondatori del gruppo impegnato nel segmento automotive dal 2010 coi saloni di Pistoia, Prato ed Empoli, rappresenta un piccolo miracolo economico e per questo appuntamento non hanno badato a spese pur di contribuire a creare un appuntamento così importante.

Commenta Sentilian Hila: "Sono sinceramente commosso. Se mi volto indietro mi rivedo col mio socio poco più di dieci anni fa a lavorare nella nostra prima e piccolissima officina pistoiese. Allora Firenze era un sogno, oggi è realtà! Festeggiare i nostri primi due anni fiorentini nel cuore della città con tantissimi amici, sarà come chiudere un cerchio e la mia, la nostra soddisfazione è enorme'.

Appuntamento quindi venerdì 27 maggio dalle 18 alle 24!