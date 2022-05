Orchestra Busoni, a Castelfiorentino torna il concorso musicale per studenti

Tutto pronto per la Settima Edizione del Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale: l'evento organizzato dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni. Si terrà sabato 21 e domenica 22 maggio presso il Salone della Scuola di Musica di Castelfiorentino e vedrà la partecipazione di numerosi giovani Studenti provenienti da tutta Italia che si esibiranno davanti alla Commissione Giudicatrice.

Il Concorso, ormai diventato un evento importante nel panorama musicale, riprende quest'anno il suo svolgimento in presenza dato che l'edizione 2021 fu in modalità online causa emergenza sanitaria nazionale. "Il nostro Concorso - spiega il M° Alessio Cioni, concertista empolese di pianoforte e responsabile dell'Orchestra - ha rappresentato negli anni un punto di riferimento importante e significativo per tutte le Scuole ad indirizzo musicale e per tutti i Docenti. Per gli Studenti potersi esibire davanti ad una Giuria prestigiosa ha un valore fondamentale nella propria crescita e sensibilità umana ed artistica, fonte di stimoli e di cooperazione con gli altri partecipanti. In questo periodo storico così difficile un appuntamento del genere rappresenta veramente un messaggio di pace e di speranza ed un vanto per le Scuole che vi partecipano. Ringrazio particolarmente la Scuola di Musica di Castelfiorentino ed il Direttore M° Stefano Mangini per la gradita ospitalità. Un caloroso benvenuto a tutti i ragazzi, con un richiamo al nome del nostro illustre concittadino Busoni".

Appuntamento quindi con la Settima Edizione del Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad indirizzo musicale Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni 2022

Fonte: Ufficio Stampa