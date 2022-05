'Ricercato' per un giorno: fermato a Novoli dalla polizia

Condannato in via definitiva a quasi un anno di reclusione per furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, dallo scorso lunedì, giorno nel quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione, era di fatto diventato un “ricercato”.

Si tratta di un 30enne originario del Marocco, le cui ricerche però si sono concluse nell’arco di appena 24 ore: la Polizia di Stato lo ha rintracciato ieri sera e subito accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano.

L’uomo, conosciuto tra le Forze di Polizia anche dagli agenti del Commissariato di Rifredi, è stato infatti individuato e fermato intorno alle 20.00 nei giardini di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere di Novoli dove gli stessi poliziotti stavano effettuando le sue ricerche durante specifici servizi di controllo del territorio.

Proprio durante la medesima attività, gli agenti di Rifredi hanno anche rintracciato e recuperato in via Baracca uno scooter rubato a Firenze una quindicina di giorni fa, con in sella un 20enne di origine romena. Il giovane, al momento, è stato denunciato per il reato di ricettazione.