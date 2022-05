Palio di Fucecchio, chi vincerà? Il sondaggio di gonews.it

Il sondaggio di gonews.it si ferma stavolta a Fucecchio, come lo scorso anno dedichiamo questa settimana al Palio di Fucecchio. Dopo l'avvio con il lunedì dedicato all'infarinatura per i meno avvezzi al Palio su gonews.it e Clivo tv, dopo la presentazione del Cencio e la Tratta di ieri, il giovedì lo dedichiamo al sondaggio di gonews.it.

E allora la domanda è semplice: chi vincerà il Palio di Fucecchio 41esima edizione? Nella colonna di destra potete votare tra le 12 contrade. Si potrà fare la propria scelta fino a domenica 22 maggio poco prima dell'inizio delle corse in Buca. Vedremo se i vostri pronostici sono stati azzeccati. Potete dare un'occhiata ai voti dell'esperto di palii Maurizio Ciampalini durante la diretta della tratta di ieri.