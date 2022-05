Sul palco del Food Festival la prima data del Tour estivo 2022 'Serenate' di Andrea Brunini & Band

Evento imperdibile quello di sabato 21 maggio 2022 a Castelfiorentino, sul palco del Food Festival per la prima data del Tour estivo 2022 "Serenate". Andrea Brunini, cantautore Lucchese classe ‘ 89, laureato in ingegneria civile ambientale, da 5 anni gira tra lo stivale e l’europa con la sua chitarra in spalla ed una determinazione nel cuore pazzesca tra piazze, strade, locali e grandi palchi.

Ha collaborato con moltissimi artisti nazionali ed internazionali, tra questi:Thegiornalisti, Kee Marcello, Steve Hill, Sonohra, Povia, Tolo Marton, Marco Ligabue, Vaudeville Smash, Ambramarie ecc ...

Questa estate Presenzierà anche in alcune date del tour della Bandabardò + Cisco. Oltre 350 concerti all’attivo, due Tour Europei [ Praga- Amsterdam- Berlino- Parigi- Monaco di Baviera- Innsbruck], due Album autoprodotti e vari premi artistici .

Questo nuovo album che porta alla creazione dello show “Serenate”, realizzato con la collaborazione artistica del noto produttore Alberto Rapetti, ha già raggiunto con i primi 3 singoli posizionamenti nella Classifica Radio airplay Top 20 Indipendenti ed Indiepenti italiani.

Sito ufficiale www.andreabrunini.com

Food festival

Castelfiorentino, Piazza Gramsci (FI)

Inizio concerto ore 21.00

Open act

Sara Cinacchi ( cantautrice lucchese)

Presenterà il suo primo album in anteprima.