Timenet verso il 2022-23: l'obiettivo è aumentare le quote rosa

Timenet, azienda specializzata nell’offrire soluzioni di connettività Internet e voce operativa su tutto il territorio nazionale, festeggia i 26 anni di attività premiando i propri dipendenti per l’impegno e la dedizione dimostrata durante l’anno passato.

Timenet è in costante crescita e sviluppo. Proprio all’inizio di quest’anno, a conferma dei buoni risultati raggiunti, ha modificato la sua ragione sociale passando da S.r.l. a S.p.A. con 1,6 milioni di euro di capitale interamente versato. Ha raggiunto, inoltre, il grande risultato degli oltre 8.000 clienti a partita IVA in Italia, con la tendenza che prosegue al rialzo come conseguenza di smart working e digitalizzazione delle aziende.

Una crescita che merita un premio

Per festeggiare la continua e costante crescita dell’azienda, Timenet ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un contributo in busta paga per il raggiungimento dell’obiettivo di fatturato 2021. 600 euro per ognuno degli attuali 58 dipendenti: un piccolo sostegno economico per premiare la loro dedizione in un momento di difficoltà economica per tutta la popolazione. Il riconoscimento va ad aggiungersi al bonus welfare di 800 euro che l’azienda ha rinnovato per il terzo anno consecutivo.

“Da sempre ci piace festeggiare i traguardi raggiunti con le persone che hanno attivamente contribuito al successo. Per noi di Timenet, i dipendenti sono le figure chiave che ci hanno permesso di ottenere i grandi risultati e con i quali progettiamo di raggiungerne di sempre più ambiziosi”, dichiara Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet. “Nel 2021 non abbiamo potuto festeggiare il nostro venticinquesimo anno di attività a causa del lockdown, per cui abbiamo ribattezzato questa ricorrenza 25+1 a testimonianza della nostra longevità e soprattutto della costante crescita che stiamo registrando negli ultimi anni. Una crescita confermata anche dall’andamento del primo trimestre 2022 e dalle proiezioni che ci fanno stimare un aumento del fatturato annuo a quota 12 milioni e 500mila euro”.

Formazione e incremento delle opportunità occupazionali: l’obiettivo di Timenet per il 2022

Nel corso del 2021 Timenet ha proseguito l’ampliamento del proprio organico con l’inserimento di 12 nuove persone, con la previsione di integrarne altre 6 nel corso del 2022. I contratti previsti sono tutti a tempo indeterminato e per la maggior parte si tratta di giovani tra i 20 e i 30 anni selezionati al termine di un periodo di stage. Timenet, infatti, è tra le aziende fondatrici della Fondazione ITS Prodigi, frutto della sinergia tra una trentina di soggetti pubblici e privati, nata con l’obiettivo di promuovere un percorso di Istruzione tecnica superiore nell’area ICT (Information and Communications Technologies) e digitale. Con sede al polo tecnologico di Empoli, Prodigi formerà tecnici altamente specializzati nel digitale e nelle tecnologie per la comunicazione

“Crediamo molto in questa iniziativa e partiremo ad ottobre con i primi corsi che riguarderanno specializzazioni tecnologiche, quali la cybersecurity, lo sviluppo software, la sistemistica e altri ambiti”, commenta Iorio. “Offriremo stage con possibilità di inserimento nel team al termine del percorso e speriamo di poter implementare le cosiddette quote rosa in azienda dal momento che la maggior parte dei giovani assunti è storicamente di genere maschile. Il settore ICT in effetti registra una carenza della componente femminile che, considerata la sua predisposizione alla gestione delle relazioni con le persone, potrebbe invece costituire un valore aggiunto, facendo la differenza in aziende, come la nostra, in cui l’attenzione e la cura del cliente sono una priorità”.

Per questo motivo Timenet lancia un appello alle quote rosa di partecipare al percorso, nella convinzione che potrebbero avere grandi soddisfazioni anche in un settore considerato, purtroppo, ancora a vocazione maschile.

