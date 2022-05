Un mese di assemblee pubbliche a San Casciano, filo diretto con la giunta comunale

Prende il via un nuovo ciclo di incontri pubblici con l’obiettivo di attivare un filo diretto tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Il sindaco Roberto Ciappi andrà in trasferta nelle frazioni insieme alla giunta comunale per illustrare gli interventi principali previsti nel corso dell’anno, ascoltare i bisogni delle comunità residenti nel capoluogo e nelle singole frazioni e approfondire e condividere temi e problematiche che potranno emergere dalle nove assemblee. Si parte con il primo incontro previsto il 24 maggio al Circolo Crc di Chiesanuova. Il giro prosegue il 25 al Circolo Acli di Montefiridolfi, il 30 maggio alla palestra comunale de La Romola, il 1 giugno al Centro Lotti di Mercatale, il 6 giugno al Circolo Mcl di Bargino, l’8 giugno nell’area sportiva di Cerbaia, il 13 giugno al Circolo Arci di Spedaletto, il 15 giugno al Circolo Combattente di San Pancrazio, il 20 giugno nella biblioteca comunale di San Casciano.

“Il contatto diretto con le nostre comunità - dice il sindaco Roberto Ciappi - è fondamentale per conoscere le loro esigenze e confrontarci sul funzionamento dei servizi, sulla programmazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti nei vari settori per migliorare la qualità della vita e continuare a favorire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”. Saranno presenti il vicesindaco, nonché assessore alle Politiche sociali ed educative, Elisabetta Masti, l’assessore ai Lavori Pubblici Niccolò Landi, l’assessore alla Cultura Maura Masini, l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida, l’assessore al Bilancio Moreno Cheli. Inizio incontri: ore 21.15. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

