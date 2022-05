Accoglienza ucraini, una Fiat in aiuto dei profughi

Una Fiat Tipo in azione per aiutare gli sfollati provenienti dall'Ucraina. Dal 12 maggio - giorno dopo la consegna dell’automobile a Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa - è attiva la convenzione con la Prefettura di Siena per l’apertura del Centro di Accoglienza Straordinaria. Il servizio è rivolto ai profughi ucraini sul territorio, che si articola in più unità abitative dislocate sul territorio valdelsano, tra i comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa e San Gimignano.

Così, le operatrici del Progetto hanno subito preso confidenza con il nuovo mezzo per aiutare le persone ucraine accolte a spostarsi sul territorio e per fruirne dei servizi offerti.

L’integrazione, la possibilità di incontrarsi, l’essere accompagnati per visite mediche, intervenire in caso di emergenza durante le ore notturne, sono solo alcune delle attività possibili che verranno svolte grazie al mezzo che Ugo Scotti Automobili ha concesso in uso gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa