Bambino di 10 anni investito sulle strisce mentre va a scuola

Un bambino di dieci anni è stato trasportato al Meyer con Pegaso dopo esser stato investito sulle strisce mentre andava a scuola. A San Giovanni Valdarno in viale Gramsci poco dopo le 8 di oggi (venerdì 20 maggio) il piccolo è stato colpito da un veicolo e ha riportato traumi al bacino. Sul posto la Misericordia di Terranuova Bracciolini, l'automedica, l'elisoccorso e anche la municipale di San Giovanni Valdarno. Per il bambino è stato disposto il trasferimento a Firenze in codice giallo.