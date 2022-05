Basket San Miniato, Etrusca under 19 Gold conquista la Coppa Toscana

I risultati delle giovanili dell'Etrusca Basket San Miniato, tra vittorie e buone prestazioni.

U19 GOLD CONQUISTA LA COPPA TOSCANA

Semifinale: Folgore Fucecchio – Etrusca Basket 50 – 65

Tabellino: Scomparin 22, Tamburini 7, Baldi 2, Scardigli 5, Masoni, Montini, Castaldi 4, Speranza 3, Bettini 14, Gori, Vanni 2, Ermelani 6. All. Latini

Finale: Sesa Biancorosso Empoli – Etrusca Basket 61 – 75

Tabellino: Scomparin 25, Tamburini 14, Baldi, Scardigli 13, Masoni, Montini, Castaldi 4, Speranza 7, Bettini 4, Gori, Vanni 2, Ermelani 6. All. Latini

Si conclude nel migliore dei modi l’avventura per i ragazzi dell’Etrusca Basket San Miniato, che sul campo di San Vincenzo conquistano con due grandi prestazioni la Coppa Toscana del Campionato Under 19 Gold.

Nella seconda semifinale l’Etrusca ha affrontato i “vicini di casa” di Fucecchio. Una partita tosta e ruvida, dove le due compagini si sono date battaglia, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra nella prima metà di gara. Nella ripresa poi San Miniato riesce a scardinare la difesa fucecchiese grazie ad un paio di triple che danno inerzia ai nostri, portandoli sul +9 a 10’ dal termine. Nell’ultima frazione i ragazzi di coach Latini mantengono il controllo della gara, riuscendo a portare a casa la vittoria ed a conquistarsi un posto in finale.

Nella finale invece l’Etrusca trova il Biancorosso Empoli, che nella prima semifinale ha eliminato Prato. Anche questa partita è segnata dall’intensità e, nonostante l’emozione palpabile, nessuna delle due squadre fa un passo indietro, regalando al folto pubblico una prima metà di gara in perfetto equilibrio (27-27). Nella seconda metà però San Miniato alza la qualità del proprio attacco e prova a dare più volte una spallata per prendersi l’inerzia del match, ma Empoli è bravissima a rimanere attaccata alla partita lottando su ogni possesso ed impedendo all’Etrusca di scappare.

E’ una partita emozionante in cui i ragazzi di coach Latini riescono a mantenere sempre un buon margine di vantaggio, ricacciando gli avversari ogni volta che si riavvicinano e segnando il canestro che segna definitivamente la partita solo all’ultimo giro di orologio. Onore e merito ad Empoli che non ha mai mollato, ma l’Etrusca, giocando con un cuore immenso ed una tenacia e forza mentale incredibile, ha meritato la vittoria. Si chiude così, con una cornice di pubblico incredibile che ha sostenuto per tutti e 40 i minuti i nostri ragazzi, la stagione degli Under 19; una stagione che ha visto tutti i ragazzi protagonisti in momenti diversi e pronti nel momento più importante, riuscendo così a coronare l’annata con un bellissimo trionfo.

UNDER 13: UNA BUONA PROVA NON BASTA SUL CAMPO DI REGGELLO

BASKET REGGELLO - ETRUSCA BASKET SAN MINIATO 80-62

Tabellino: Barili 5, Bellandi, Fontanelli 7, Galasso, Lotti, Mazzoni 13, Mitolo 6, Montagnani 3, Remi, Sabatini 10, Starnini 14, Zinna 10. All. Regoli, Ass. Masoni.

Sconfitta a Reggello per gli Under 13 che possono però essere soddisfatti per una performance tenace.

Per i primi due quarti i Cangurini restano in scia degli avversari grazie ad una difesa intensa. Nel terzo quarto iniziano fortissimo i nostri ragazzi, riuscendo addirittura a superare nel punteggio i forti avversari, ma al primo break di Reggello, causato da 4 palle perse consecutive, ahimé, i Cangurini si sciolgono come neve al sole, finendo sotto per un parziale di 26-17 in cui dobbiamo fare di nuovo i conti con la scarsa tenuta mentale nei momenti difficili. Partita virtualmente finita con i padroni di casa che ci tengono distanza di sicurezza fino al -12 finale.

Buon passo in avanti per i ragazzi a livello di atteggiamento. Ancora troppe le lacune tecniche e le palle perse per trovare due punti in questa terza fase.

Prossimo impegno in casa contro Donoratico, sabato ore 16.00.

U14 FEMM: BELLA VITTORIA CONTRO FLORENCE

Pall. San Miniato - Florence Basket 63-51

Tabellino: Bacchi, Taraj 5, Panchetti 28, Capozio 19, Cerbioni 4, Fontanelli, Cavallini, Baldi 2, Davis 2, Bertini V., Bertini M. 3, Giani. All. Petrolini

Una bella vittoria quella arrivata sabato sul campo di Ponte a Egola per le nostre u14 femminile che sfoggiano una delle più belle prestazioni dell’anno in una partita molto combattuta. Un avvio di gara contratto con tanti tiri liberi sbagliati e qualche disattenzione di troppo per poi a sbloccarsi e giocare una bella partita. Un bel passo in avanti per le cangurine di coach Petrolini che avevano un bel banco di prova davanti dopo che all’andata, sempre contro Florence, subirono una brutta sconfitta frutto di una partita mai giocata con il giusto atteggiamento. Prossimi due impegni, entrambi contro la forte compagine Livornese sponda Jolly.

