Buongiorno Ceramica torna in presenza con 45 città in trasferta a Montelupo

Il 21 e 22 maggio a Montelupo è Buongiorno Ceramica. La manifestazione organizzata a livello nazionale dall’Associazione Italia Città della Ceramica coinvolge 45 realtà e torna in presenza dopo due anni in cui le iniziative sono state prettamente on line.

Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell’arco di un weekend si susseguono ogni anno performance, laboratori, concerti, aperitivi col maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli; un Festival a porte aperte concentrato in una due giorni.

L’iniziativa interessa tutta Italia ed è promossa da AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica) un progetto corale che ha l’obiettivo di valorizzare una tradizione antica, ma che ha saputo attualizzarsi ed essere al passo con i tempi.

Montelupo Fiorentino non poteva certo mancare all’appello e propone un programma ricco che inizia il 20 maggio con l’inaugurazione dell’opera dell’artista Marco Bagnoli, “72 nomi | Italian Garden” e che prosegue fino a domenica sera con appuntamenti pensati per adulti e bambini.

Vediamo quali sono i principali appuntamenti di Buongiorno Ceramica a Montelupo.

Visite a Musei e Mostre. Per l’occasione saranno aperti ad ingresso gratuito il Museo della ceramica di Montelupo e la Fornace del Museo, Il Museo Archivio Bitossi e la mostra UNTITLED, artigianato, arte e impresa interpretano l’attualità della Ceramica di Montelupo, a cura di Strada della Ceramica presso il Palazzo Podestarile.

Laboratori e workshop. Montelupo sperimenta una nuova modalità per vivere la creatività abbinando laboratori e cibo con il Drink & Draw: due gli appuntamenti a cura di Shilha Cintelli e Giulia Cantarutti, presso la Fornace del Museo.

Percorsi alla scoperta del territorio. Domenica mattina è previsto un trekking urbano guidato da Alessio Ferrari e Benedetta Falteri tra la città e il parco nel percorso delle site specific in ceramica.

Dal Museo della Ceramica, al Pozzo dei Lavatoi, traversando il borgo e le opere di Materia Prima si passa dalla Villa Medicea dell’Ambrogiana e si arriva alla nuova opera di arte contemporanea del percorso diffuso di Montelupo, Settantadue Nomi/Italian Garden di Marco Bagnoli, nel parco della Villa. Al termine è previsto un aperitivo al Museo Archeologico.

Inoltre la pro loco montelupo organizza una visita all’atelier SPAZIO X TEMPO di Marco Bagnoli.

MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA. Per l’intera giornata di domenica le aziende che aderiscono alla strada della ceramica organizzano una mostra mercato in piazza della Libertà.

BOTTEGHE APERTE. In occasione dei due giorni della manifestazione in alcune delle “botteghe” aderenti alla Strada della ceramica sono previste aperture straordinarie ed attività.

I laboratori ceramici aperti saranno: Sergio Pilastri, Ceramica con Vita; Beatriz Irene Scotti, Spazio Arte Bea Bis; Serena Tani; Shilha Cintelli.

Per prenotazioni ed orari di apertura www.museomontelupo.it

Buongiorno ceramica online

Gli anni passati sono state sperimentate alcune iniziative che sfruttano i social e il digitale, iniziative che sono riuscite a coinvolgere anche persone che non possono essere direttamente presenti a Montelupo e che servono per creare una rete anche con le altre 44 città della ceramica.

Oltre alla diretta streaming del brindisi finale della manifestazione sono state previste tre iniziative specifiche che hanno l’obiettivo di divertire e coinvolgere i visitatori, ma non solo.

NUOVO SPOT DELLA CERAMICA DI MONTELUPO

Realizzato da We Movie, con la regia di Marco del Lucchese, e ambientato presso le Ceramiche IMA, il nuovo video dedicato alla ceramica di Montelupo ha un taglio artistico e un grande impatto emozionale.

Sarà presentato domenica sera alle 19.30 durante il finissage, nella Fornace del Museo e online, sul canale youtube della Fondazione Museo Montelupo e in diretta Facebook.

AMBIENTI DIGITALI

Sabato 21 maggio 2022 h. 19.30

Presentazione della ricostruzione navigabile in 3D degli ambienti della Fornace del Museo, realizzata da Bunker Film (a cura di Francesco Cacchiani e Luca Londi). Su www.museomontelupo.it e sulla pagina FB @museomontelupo.

DI CHE CERAMICA SEI?

Sabato 21 e domenica 22 maggio dalle 10 alle 22

I ceramisti, gli artisti, gli appassionati e i curiosi della ceramica di Montelupo risponderanno ad una domanda: DI CHE CERAMICA SEI?

La risposta non sarà né scritta, né parlata. Ogni protagonista risponderà con un’immagine. E con una parola, che al termine della maratona digitale sui social ufficiali della Ceramica di Montelupo comporranno la risposta collettiva di Montelupo.

Pubblicheremo le immagini sui nostri social:

Instagram @montelupo-ceramic

Facebook @ceramica montelupo @museo montelupo

Tutti possono partecipare postando una foto con gli hashtag ufficiali: #buongiornoceramica2022 #buongiornoceramica #ceramicamontelupo #museomontelupo #selfieceramico #montelupofiorentino #dicheceramicasei taggate le nostre pagine ufficiali e riposteremo le vostre immagini!

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa