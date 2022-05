Cimitero per gli animali da compagnia a Pontedera, FdI presenta una mozione per realizzarlo

Un cimitero per gli animali da compagnia a Pontedera. È quanto chiedono in una mozione, gli esponenti di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni. Dotare il territorio di un cimitero per gli animali domestici, dicono Bagnoli e Arcenni in una nota, è "un atto di civiltà".

"Crediamo - affermano - sia necessario favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di questi ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le loro spoglie o ceneri. Ci siamo confrontati con i cittadini, in città sono numerose le famiglie proprietarie di animali d’affezione che intenderebbero riconoscere al proprio animale ulteriore rispetto attraverso un’adeguata sepoltura alla fine della loro vita. Questo è il motivo che ci ha spinto a presentare una mozione per la realizzazione di un cimitero per animali d’affezione a Pontedera".