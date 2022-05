Se dici la parola “criptovaluta”, la maggior parte di persone pensa al Bitcoin. La cosa è del tutto logica. Il Bitcoin è stata la prima criptovaluta moderna ed è anche quella tuttora ai primi posti sotto diversi punti di vista. Il Bitcoin corrisponde a circa il 40% della capitalizzazione totale di mercato delle criptovalute.

Ma il Bitcoin non è l’unica criptovaluta esistente. Da quando si è affacciato al mercato, nel 2009, diversi team di sviluppo nel mondo hanno lanciato migliaia di criptovalute. Molte sono state create per supportare determinate nicchie di mercato o specifici progetti basati sulla blockchain.

Una criptovaluta in particolare ha attirato grande interesse da parte degli utenti, sviluppatori e investitori. Ethereum è la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, corrispondente a circa il 17% del totale.

Questo è un motivo per cui così tante persone sono interessate a capire come comprare Ethereum. Ma non è il secondo posto nella classifica della capitalizzazione di mercato a rendere Ethereum così importante. Ethereum riveste un ruolo di rilevanza esclusiva nel mercato odierno delle criptovalute e nel mondo emergente delle applicazioni basate sulla blockchain. E tu puoi entrare a farne parte imparando come comprare Ethereum.

COSA RENDE SPECIALE ETHEREUM?

Il Bitcoin è stato lanciato come alternativa elettronica alle valute fiat ufficiali emesse dagli stati. Questo è l’obiettivo che ha guidato il misterioso Satoshi Nakamoto nello sviluppo delle specifiche del Bitcoin e che, da allora, ha convinto acquirenti e investitori.

Ethereum potrebbe essere impiegato come valuta per tutti gli usi, ma non è questa l’idea a cui si sono ispirati i suoi creatori. Infatti hanno pensato l’ecosfera di Ethereum come una piattaforma per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni basate sulla blockchain.

Nell’ambito di questo concetto, è centrale il supporto degli smart contract della blockchain di Ethereum. La blockchain Ethereum non è semplicemente un ledger aperto che registra le transazioni ETH. È anche una piattaforma aperta che consente agli sviluppatori di creare le proprie sidechain o blockchain private e di eseguire applicazioni blockchain.

La maggior parte di applicazioni basate sulla blockchain, comprese quelle nel settore in rapida ascesa della finanza decentralizzata, vengono eseguite su Ethereum.

Inoltre, è basato su Ethereum lo standard ERC-721, che consente la creazione di token non fungibili. L’esplosivo mercato degli NFT si basa ampiamente su Ethereum.

Questi fattori spingono molti investitori a cercare di capire come comprare ETH.

Sia le app DeFi che gli NFT possono essere creati su blockchain diverse da Ethereum, alcune delle quali offrono funzionalità avanzate che le rendono altamente competitive. Ma la realtà è che, in questo momento, Ethereum è la tecnologia fondamentale che sta dietro due enormi e fiorenti settori di mercato. Nel 2021, Ethereum ha elaborato più transazioni della blockchain Bitcoin.

Tutto questo è servito a rendere Ethereum molto interessante per gli investitori più lungimiranti.

DOVE COMPRARE ETHEREUM

Ci sono un sacco di posti dove è possibile comprare criptovaluta. Molte piattaforme di stile antiquato richiedono che gli acquirenti installino wallet esterni, proteggano chiavi crittografiche esadecimali e interagiscano direttamente con la tecnologia blockchain. Per la maggior parte di utenti, non sono i posti adatti dove comprare Ethereum. Se non hai una laurea in informatica, il modo migliore per comprare e vendere Ethereum è creare un account su un exchange di criptovalute online come Kriptomat. Questi servizi online forniscono la quotazione attuale di Ethereum e ti offrono la possibilità di fare un acquisto. Quando qualcuno si chiede dove e come comprare Ethereum, questa è la risposta migliore.

La creazione di un account comporta più della semplice scelta di un nome utente e una password. Gli exchange migliori ti chiederanno di verificare la tua identità fornendo una copia di un documento emesso da un’autorità statale e magari altri documenti. Queste norme di adeguata conoscenza del cliente (KYC) sono richieste per legge dai siti e dalle applicazioni che rispettano le disposizioni antiriciclaggio del GDPR UE.

La verifica dell’identità può essere una procedura lunga e complicata che su alcuni siti richiede come minimo alcuni giorni. Su siti semplificati come Kriptomat, che opera in tutta l’Unione Europea e nel mondo, è possibile effettuarla facilmente nel giro di pochi minuti.

Si comincia fornendo il proprio indirizzo e caricando una foto in alta risoluzione del passaporto o della carta d’identità (in qualche paese si può usare anche la patente). Quindi Kriptomat ti guida nella creazione e nel caricamento di un selfie, ovvero una foto che deve corrispondere a quella riportata sul documento di identità. Se tutto va bene, la tua identità verrà verificata in qualche minuto.

COME COMPRARE ETHEREUM

Una volta creato e verificato il tuo account Kriptomat, il successivo passaggio è depositarvi del denaro in modo da poter comprare Ethereum e altre criptovalute. Tra le possibilità più diffuse per farlo ci sono carte di credito e di debito, bonifici bancari e servizi di trasferimento di denaro come Neteller e Skrill. Le carte di credito e di debito in generale sono il sistema più semplice e sicuro, ma i principali exchange di criptovalute spesso offrono molteplici opzioni.

Quando il denaro depositato compare sul tuo account, è possibile effettuare un acquisto. A seconda della piattaforma, potresti dover visualizzare la pagina di Ethereum e premere “Compra” oppure selezionare “Compra” da un menu e quindi scegliere Ethereum in un elenco di criptovalute.

Tutto qui: adesso sai come comprare ETH e puoi considerarti un esperto nella sottile arte di acquistare criptovalute. La decisione fondamentale è scegliere dove comprare Ethereum. Valuta le licenze, le procedure di sicurezza, gli strumenti di investimento e l’assistenza clienti per selezionare la piattaforma più adatta per le tue esigenze.

Un Ethereum vale migliaia di euro, ma non è necessario comprare un intero coin ETH. A seconda dei requisiti di acquisto minimo dell’exchange che usi, puoi comprare un importo in Ethereum di 25 o 30 euro.

In ogni caso, non ti ritroverai con delle monete fisiche. L’importo di Ethereum che hai acquistato viene trasferito al tuo indirizzo elettronico sulla rete blockchain che costituisce la base tecnica di Ethereum. In seguito, potresti decidere di installare il software di un wallet di criptovalute che ti consente di accedere alla blockchain, ma la maggior parte di utenti preferisce usare una piattaforma custodial come Kriptomat che protegge le sue criptovalute e gestisce le complesse transazioni nella blockchain per suo conto.