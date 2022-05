Concorso di pittura Città di Lastra: primo premio a Marina Basaglia

Una tradizione che si rinnova e che porta l’arte nel centro di Lastra a Signa. Ma non solo. La Pro Lastra Enrico Caruso organizza infatti dal 22 al 29 maggio il 54° concorso di pittura per l’assegnazione del premio nazionale “Città di Lastra 2022”, premio per i “giovani” (fino a 21 anni), per la “grafica” e “premi acquisto” e di rappresentanza. La mostra avrà luogo presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio, nel centro storico di Lastra a Signa, e martedì scorso si è riunita la giuria composta dal presidente, Ugo Barlozzetti, insieme a Marco Moretti, Fabio Braccianti, Mario Del Fante, Silvano Vannuzzi e dall’artista Belarghes.

La vincitrice della 54^ edizione del concorso è risultata Marina Basaglia di Verona con l’opera “Il vaso di fiori”, al secondo posto Stefano Martelli di Firenze con la tela dal titolo “Festa a Brozzi”, al terzo Lorenzo Ferraro di Firenze con “l’iniziazione”, seguono Enrico Carlisi di Firenze, Elio Carnevale di Mantova Renzo Sbragi di Firenze, Rosanna Costa di Ponsacco, Marco Maffei di Montopoli, Mario Aniello di Prato, Temistocle Scola di Livorno e Maria Teresa Gabber di Vaglia.

Inoltre, la giuria, a fronte dei 110 quadri complessivamente presenti al concorso, ha “segnalato” anche le opere di Mara Faggioli, Roberta Paci, Michele De Niccolò, Alberto Vignoli, Vincenzo Stasi, Elena Migliorini, Andrea Boni, Lello Negozio, Piero Paoli, Mario Masini, Antonio Lammando, Angelo Privitera e U.B. Scola.

Il premio per “Giovani” è stato assegnato invece a Ginevra Rambostaia di Maresca per l’opera “Discoteca” , mentre Il premio “Grafica” è andato a Patrizia Gambellini di Borgo San Lorenzo per l’opera “Chiesa luterana”.

I premi saranno consegnati dal sindaco, Angela Bagni, e dal presidente della Pro Lastra Marco Dini alla presenza delle autorità intervenute, durante la cerimonia di proclamazione dei vincitori, che si svolgerà domenica 29 maggio alle 18 sempre nell’Antico Spedale di Sant’Antonio.

La mostra delle opere ammesse, invece, sarà aperta al pubblico da domenica 22 maggio e resterà aperta tutta la settimana dalle 21 alle 23. Ma il mese di maggio sarà caratterizzato anche da tutta una serie di altri appuntamenti inerenti alla “Festa di primavera”, organizzata sempre dalla Pro Lastra Enrico Caruso. Si comincia domenica 22 maggio alle 11 con l’inaugurazione della mostra delle opere partecipanti al Concorso nazionale di pittura con apertura pomeridiana della mostra stessa dalle 17 alle 20.

Lunedi 23 maggio alle 21.15 proiezione del documentario sulla vita di Ottone Rosai di Marco Moretti con letture di Marco Mazzoni. Martedì 24 maggio alle 21.15 “Ricordo di Rolando Panerai” con proiezione di audiovisivi. Giovedì 26 maggio alle 21.15 recital ispirato a “Maledetti Toscani” di e con Alessandro Calonaci. Venerdì 27 maggio alle 21.15 proiezione del film su Dino Campana, regia di Marco Moretti con letture di Marco Mazzoni. Domenica 29 maggio alle 18 premiazione del concorso di pittura “Premio nazionale città di Lastra”. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Lastra a Signa, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Regione Toscana. Per ulteriori informazioni caruso.prolastra@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa