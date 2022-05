Derubata alla fermata del bus, 14enne rincorre i rapinatori: due 15enni denunciati a Pistoia

Due minorenni di 15 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Pistoia per rapina in concorso e lesioni personali aggravate. I due giovani, come emerso dalle indagini, sono ritenuti responsabili di aver commesso una rapina, nel pomeriggio del 5 maggio in piazza San Francesco a Pistoia, ai danni di una coetanea di 14 anni.

La ragazza, una volta uscita da scuola, era in attesa dell'autobus per tornare a casa quando come accertato dagli inquirenti attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza della zona, i due coetanei si sarebbero avvicinati prima salutandola e poi immobilizzandola. Da quanto emerso, uno dei due le avrebbe con forza bloccato le braccia permettendo, al secondo complice, di portarle via dallo zaino il portafogli contenente circa 20 euro.

Dopo la rapina i due giovani sono fuggiti inseguiti dalla 14enne, ma dopo poche centinaia di metri sarebbero riusciti a dileguarsi. Le ricerche della giovane vittima di rapina però non si sono fermate, ma sono proseguite fino al ritrovamento dei due coetanei all'interno di un bar. Mentre uno dei ragazzi, accorto di essere stato scoperto, si sarebbe allontanato immediatamente l'altro, afferrato dalla vittima per un braccio, avrebbe iniziato a divincolarsi violentemente dalla presa procurandole lesioni alla mano sinistra, per poi darsi anche lui alla fuga dopo aver lanciato per terra il portafogli, svuotato dal denaro.

Accompagnata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, alla giovane è stata diagnosticata una frattura ad un dito della mano sinistra. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare i fatti, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l'ascolto della vittima, e di individuare i due 15enni responsabili della rapina che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze.