Due manifestazioni a Vinci, cambia la viabilità

Il 22 maggio sono previste a Vinci (Firenze) due manifestazioni, “Viale in festa” e “Quinto ritrovo auto storiche-Trofeo Stefano Bonucci”, che renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Per quanto riguarda “Viale in festa” ci sarà il temporaneo divieto di sosta e di transito nel tratto compreso da via Leonardo da Vinci, nei due sensi di marcia, dalle ore 7 alle 24 del 22 maggio. Per questo motivo verrà istituito in via temporanea il doppio senso di circolazione in via Guglielmo Marconi per consentire l'accesso ai residenti. Gli accessi su viale Togliatti saranno chiusi con transenne, su via della Commenda ci sarà anche il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 quintali. Il traffico veicolare da Vinci a Empoli dovrà essere incanalato verso via Turati, via della Costituente, via Empolese e via Battisti: per il percorso opposto si dovrà transitare su via Sanzio, via Grocco, via Galilei, via Volta e via Comunale.

In riferimento al “Trofeo Stefano Bonucci” ci sarà il divieto temporaneo di sosta, dalle 8 alle 11 del 22 maggio, nei parcheggi situati in piazza della Libertà e piazzale Dent, per riservare 40 posti auto.

In caso di urgenza, emergenza e soccorso per le due manifestazioni è comunque garantita l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia