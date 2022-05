EcoPark di Ponte a Elsa, seconda assemblea pubblica dopo le proposte dei cittadini

Nuova assemblea pubblica martedì 24 maggio 2022, alle 21.30, alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa, in via Livornese, 325, per proseguire nella illustrazione del progetto di rigenerazione urbana ‘Ecopark’, che interesserà la frazione di Ponte a Elsa.

In particolare, nell’occasione sarà fatto il punto sui servizi da collocare nel complesso di via Gobetti, partendo proprio dalle osservazioni presentate dai cittadini anche nel corso dell’ultima assemblea pubblica svolta lunedì 2 maggio 2022. Un passo ulteriore del percorso che mette al centro la riqualificazione del cosiddetto Ecomostro.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e sarà presente il sindaco di Empoli Brenda Barnini.