Elezioni Quarrata, Stefano Nigi (Cdx) presenta il comitato elettorale

Domenica 22 Maggio, alle ore 11.30 in Piazza Risorgimento a Quarrata, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Stefano Nigi. Parteciperanno tutti i candidati della coalizione e alcuni esponenti di ogni partito di centrodestra a sostegno di Stefano Nigi. Per la Lega ci saranno l’europarlamentare Susanna Ceccardi, il senatore Tony Iwobi, il senatore Manuel Vescovi, il coordinatore provinciale Sonia Pira e il consigliere regionale Luciana Bartolini; per Fratelli d’Italia il senatore Patrizio La Pietra, coordinatore provinciale del partito; per Forza Italia il senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale del partito e Anna Bruna Geri, coordinatore provinciale.