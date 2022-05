Forze dell'ordine h24 alle Cascine, Montelatici (Gruppo Centro): "Lo chiediamo da tre anni"

"Credo che a questo punto sia necessario avere alle Cascine un presidio di forze dell'ordine h24 soprattutto nell'area dove sappiamo che si concentrano gli spacciatori"... "bisogna prendere il toro per le corna, essere molto duri, molto severi, avere un presidio fisso h24 di forze dell'ordine è l'unico modo per estirpare quel caso". Sembrerebbero parole mie, magari durante un consiglio comunale degli ultimi tre anni di questo mandato. Invece sono estratti dai lanci di agenzia di oggi del sindaco Dario Nardella. Che possiamo dire? Siamo felici che finalmente, dopo che per tre anni lui, i suoi assessori e la sua maggioranza ci hanno dato di allarmisti e visionari, le cose siano cambiate. Servivano, evidentemente, un paio di pallottole vaganti che hanno rischiato di fare un morto. Noi, stante la situazione del parco delle Cascine, non avremmo aspettato che si arrivasse a tanto (Qui la notizia).

Ma ancora non governiamo la città, quindi non possiamo che rallegrarci oggi di questo tardivo risveglio da parte del sindaco. Auspichiamo che il presidio diventi realtà in tempi brevi".

Lo dichiara il consigliere del gruppo Centro Antonio Montelatici.

