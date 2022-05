"Francesco ecologista, attualità o anacronismo?", conferenza a San Miniato con Padre Giuseppe Buffon

L'Associazione Culturale "Arco Di Castruccio" di Montopoli in Valdarno, la "Fondazione Istituto Dramma Popolare" di San Miniato e la "Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo" in collaborazione con i "Frati Minori del Convento Francescano di San Romano" sono gli organizzatori della conferenza "Francesco Ecologista, attualità o anacronismo?", che vedrà come relatore Padre Giuseppe Buffon, Professore ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.

L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 28 maggio, alle ore 16.30, presso la Biblioteca del Seminario Vescovile in piazza della Repubblica a San Miniato.

Altri dettagli nella locandina.