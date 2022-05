Fuga di gas in Fi-Pi-Li e auto in fiamme a Pontorme: intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione a Empoli, dove in tarda mattinata gli uomini del distaccamento locale sono intervenuti sulla Fi-Pi-Li, insieme ai colleghi di Firenze, per supportare e monitorare l’intervento dei tecnici del gas a causa di una perdita. La falla era localizzata nel tratto tra le uscite di Ginestra e Lastra, all’altezza del distributore Q8, nella zona in cui era avvenuta la frana e sono stati eseguiti i conseguenti lavori di riparazione. La manutenzione si è protratta fino al primo pomeriggio e per circa mezz’ora è stato necessario ridurre la carreggiata in direzione Firenze.

Nel pomeriggio, invece, i vigili del fuoco di Empoli sono stati chiamati in zona Pontorme, a causa di un’auto che per cause ancora da accertare aveva preso fuoco. Il proprietario, accortosi del fumo che usciva dal sotto il cofano ha prontamente lasciato il mezzo, prima che questo venisse avvolto dalle fiamme. Fortunatamente i vigili del fuoco hanno domato il rogo in poco tempo