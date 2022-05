Fumetti e cosplay protagonisti nel centro storico di Volterra

Tutto pronto per la due giorni di festa che si terrà a Volterra questo fine settimana, nei giorni 21 e 22 maggio. Torna il Volterra Comics and Fantasy, per la gioia di grandi e piccini, con il proposito di intrattenere e divertire tutti. Cosplayer, fumettisti, musica e tanti colori che invaderanno le vie del centro storico di Volterra, per una festa che si inserisce all'interno della programmazione della Capitale Toscana della Cultura.

"Siamo uno dei pochissimi eventi Comics completamente gratuiti - specifica il responsabile dell'Associazione Etruria Pro, Paolo Bartali - a dimostrazione del grande sforzo dei volontari per un servizio alla comunità, nel nome dell'allegria e dello stare insieme. Un ringraziamento - specifica Bartali, all'assessore Dario Danti, al presidente della Fondazione CRV Roberto Pepi, e all'Accademia Europea dei Manga".

Fumettisti, mangaka, espositori saranno presenti, con momenti di contest per selezionare il miglior cosplayer dell'edizione 2022, presso il Teatro Persio Flacco.

Quest'anno il palco montato in Piazza dei Priori vedrà vari ospiti, tra cui gli immancabili Volturi, vampiri della serie di Twilight, ma spiccheranno per la loro bravura anche le ragazze di QT Dream all'insegna del K-pop, ovvero la musica made in Corea, ma anche i possenti Scudieri dello Zodiaco che, con le loro armature, chiuderanno la serata della domenica.

Non a caso il tema di quest'anno sarà proprio la serie cult Saint Seiya, e per l'occasione sarà previsto un esclusivo foto shooting dentro l'antico Teatro Romano.

Insomma una due giorni veramente all'insegna del divertimento, per una festa senza età.

Informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook.

Fonte: Ufficio Stampa