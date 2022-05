Il Bisonte, ufficiale: rimane anche Van Gestel

Dopo le conferme della regista Carlotta Cambi, delle centrali Emma Graziani e Amandha Sylves, delle attaccanti Sylvia Nwakalor, Terry Enweonhu e del libero Sara Panetoni arriva anche quella della schiacciatrice belga Celine Van Gestel, che ha scelto di prolungare il rapporto con Il Bisonte Firenze per la terza stagione consecutiva. Coach Bellano potrà dunque continuare a contare su un’atleta di grande equilibrio ed esperienza in un reparto che comprende anche la nuova arrivata Britt Herbots, le due atlete sono attualmente impegnate con la nazionale belga.

LE PAROLE DI CELINE: “Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bisonte il prossimo anno. Sono motivata a raggiungere grandi risultati insieme alle ragazze nel nostro bellissimo Palazzo Wanny, davanti ai nostri Pellicani Feroci ed a tutti coloro che ci saranno vicini e che si appassioneranno a noi. Siamo una squadra che lavora sodo e con il supporto del nostro staff cercheremo di vincere più partite possibili per fare uno step in più.”

Fonte: Ufficio Stampa