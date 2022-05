In Valdera e in Versilia il Lotto premia

Il Lotto premia un giocatore di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, con una vincita da 21.739,13 euro, come riporta Agipronews, centrata grazie all'opzione Simbolotto sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 393 milioni da inizio anno.

Invece giovedì 17 maggio a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, è stata centrata una vincita da 10mila euro. Il 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall'inizio dell'anno.