Incidente con l'autopompa dei vigili del fuoco a Santa Croce

Scontro tra una utilitaria e un mezzo dei vigili del fuoco tra via Cavour e via San Tommaso a Santa Croce sull'Arno questa mattina. Non ci sono stati feriti nell'incidente avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. La vettura, una vecchia Yaris, ha colpito frontalmente il lato dell'autopompa dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia municipale di Santa Croce. La conducente 74enne della vettura ha rifiutato il trasferimento in pronto soccorso offerto dalla Misericordia di Castelfranco, in quanto le ferite non erano gravi.