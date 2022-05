Manca l'accordo con le istituzioni: a Viareggio salta la Puccini Half Marathon

Salta quella che a Viareggio doveva essere la domenica del ritorno della Puccini Half Marathon. "La gara, precedentemente spostata dalla sua collocazione originaria di fine inverno, deve invece saltare un altro anno" confermano gli organizzatori.

"Purtroppo, in base alle varie proposte da parte degli organizzatori, non si è potuto trovare un accordo con le istituzioni del territorio per mettere in piedi una logistica e un adeguato percorso di gara, che non influenzasse più di tanto la circolazione stradale. Arrivati ormai a ridosso della data fatidica non era più possibile offrire ai corridori un evento all’altezza del passato della mezza toscana, che avrebbe dovuto festeggiare la sua 17esima edizione. Si era anche provato a ripetere l’esperienza limitata alla 10 km come nello scorso autunno, su un nuovo percorso circoscritto e chiuso al traffico, ma anche in questo caso non è stato possibile. Tutti coloro che si erano iscritti (ed erano veramente tanti) possono chiedere info al seguente indirizzo mail: iscrizioni@puccinimarathon.it.

Non è stata una decisione facile - proseguono gli organizzatori - soprattutto a così poca distanza temporale dalla manifestazione, ma non si poteva davvero fare altrimenti, resta però un forte rammarico nel comitato organizzatore sia per i disagi verso chi aveva creduto nella gara, sia per vedere il sogno di tornare a gareggiare nella storica mezza ancora una volta vanificato. Ora si punta a lavorare per il prossimo anno, cercando anche una nuova sede per la gara, proponendo un percorso completamente nuovo e anche tante nuove idee per rilanciare un evento che, si è visto anche in questi ultimi mesi, è un patrimonio molto amato e che non va assolutamente disperso".

Fonte: Ufficio Stampa