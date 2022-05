Manifesti del Dem Festival imbrattati, Cei (Pd): "Non vandalizzate le idee"

Questa mattina, in giro per Empoli, sono stati ritrovati i manifesti che annunciano il Dem festival imbrattati e danneggiati.

Il segretario del Pd di Empoli Lorenzo Cei ha rilasciato questa dichiarazione: «Chi pensa che vandalizzare i manifesti del Dem festival ci metta in difficoltà ha sbagliato di grosso. Il Dem festival è uno spazio di discussione politica e le nostre attività, lo abbiamo sempre dimostrato coi fatti, si fondano sui valori di libertà e democrazia. Il Dem Festival è un luogo collettivo, aperto al confronto e alla discussione.

Siete tutti invitati a partecipare- continua il segretario rivolto a chi ha commesso il gesto-, così prima di vandalizzare le idee e le iniziative di chi prova a creare un momento di partecipazione e dialogo per la cittadinanza, forse aprirete gli occhi e vi renderete conto che se volete la pace, dovete chiederla garantendo libertà e diritti per tutti, sopratutto per gli altri, ogni giorno.»

Fonte: Pd Empoli