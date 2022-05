Montelupo torna a colorarsi con il Palio dei Rioni

Ci eravamo lasciati il 13 Luglio del 2019, con la 36° edizione del Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino, che aveva visto trionfare sul campo da calcio il Rione Turbone per 2-0 su La Graziani, interrompendo la striscia di 3 vittorie consecutive di quest’ultima. Da allora sfortunatamente non si è più parlato di Palio.

Ne sono passati di giorni, mesi, ed anni, ma adesso è tempo di tornare a combattere e a lottare per i colori del proprio rioni, il tempo è maturo e notti calde e vive ci attendono all’impianto sportivo in via Landini: nessun alibi, solo fatica e sudore per portare il proprio rione a trionfare sul tetto di Montelupo.

Il 31 Maggio conosceremo i rioni che prenderanno parte al 37° Palio, e pochi giorni più tardi sarà noto il calendario che accompagnerà le notti di Montelupo a partire dal 14 Giugno.

Un evento organizzato dal Comitato del Palio dei Rioni, insieme all’associazione Usc Montelupo ASD, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fibbiana, Via Rovai, Turbone, La Graziani sono solo alcuni dei Rioni che si contenderanno la vittoria finale: nel paese si respira fermento, vivacità, i campanelli suonano per arruolare i rionanti migliori, le piazze, le via, le attività commerciali non parlano d’altro.

Turbone, campione in carica, farà di tutto per difendere il titolo, La Graziani vuol tornare a vincere e incrementare il proprio palmares di vittorie, che la vede comandare con tre vittorie, magari vendicando proprio la sconfitta dell’ultima edizione.

Ma non è finita qui: tante sorprese, giovani rionanti, notti magiche, potrebbero portare alla vittoria finale un rione meno quotato. Potrebbe essere la prima volta del Fibbiana o di Via Rovai, o il ritorno ai vertici della Sambobolinese, sparita dai radar dal 2015.

Ogni rione rappresenta una frazione, un luogo vivo del paese, un posto in cui riconoscersi, un posto che ogni rionante ama e porta nel cuore da sempre. Un posto per cui vale la pena lottare, sudare, seguire e tifare per tutto il mese di palio.

Fonte: Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino